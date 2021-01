Wat sneeuw op komst: mogelijk glad in Limburgse heuvels

Er is (natte) sneeuw op komst en dat kan in de loop van zondag in de Limburgse heuvels leiden tot gladheid, verwachten KNMI en Weeronline. Vanaf de middag trekt vanuit het zuidoosten een gebied met bewolking en regen over het zuiden en midden van het land. Vooral in het zuidoosten valt de neerslag deels als natte sneeuw.

Weeronline verwacht dat het ook de komende dagen koud voor de tijd van het jaar blijft, met overdag +1 tot +4 graden en af en toe wat neerslag. Dan gaat het vooral om regen, maar op woensdag en donderdag kan hier en daar natte sneeuw vallen. De kans op vorst in de nacht neemt vanaf woensdag toe.