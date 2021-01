Wie is de Mol? trapt seizoen af met drie miljoen kijkers

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol was zaterdagavond het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. De uitzending trok ruim drie miljoen kijkers, meldt stichting KijkOnderzoek.

Cabaretier, zanger en presentator Remco Veldhuis moest als eerste het veld ruimen. Na Wie is de Mol? schakelden ruim 1,1 miljoen kijkers over naar NPO3 voor MolTalk, waarin de aflevering werd nabesproken.

Het NOS Journaal van 20.00 uur volgt Wie is de Mol? in de kijkcijferlijst, met 2,3 miljoen kijkers. Een speciale musicaleditie van de Beste Zangers trok iets meer dan 1 miljoen kijkers.