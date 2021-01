Aantal nieuwe coronagevallen opnieuw gedaald

Het afgelopen etmaal zijn 6671 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een daling met 757 ten opzichte van zondag. Dat blijkt uit cijfers over het aantal positieve tests van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zondag ging het aantal nieuwe gevallen ook al flink omlaag, met bijna 1200.

In 24 uur tijd werd het overlijden gemeld van 65 patiƫnten aan de gevolgen van het coronavirus. Zondag waren dat er 47, zaterdag 38 en vrijdag, op de eerste dag van het nieuwe jaar, 98. Wanneer een coronapatiƫnt sterft, wordt dit soms overigens pas na een tijdje doorgegeven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 57.600 mensen positief getest, tegen ruim 69.500 de week ervoor.

De meeste nieuwe besmettingen, 503, werden vastgesteld in de veiligheidsregio Utrecht. In Hollands-Midden werden 403 nieuwe gevallen geturfd, op de voet gevolgd door Rotterdam-Rijnmond (399). Ook in de regio’s Midden- en West-Brabant (360) en Gelderland-Midden (337) werden relatief veel mensen positief getest.

In Amsterdam liepen volgens de testuitslagen 220 mensen het coronavirus op. In Rotterdam en Den Haag waren dit er respectievelijk 180 en 126.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 827.800 mensen positief getest op het coronavirus en overleden 11.677 personen.