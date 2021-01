Nieuwe topman voor Nationale Opera & Ballet

Nationale Opera & Ballet in Amsterdam krijgt een nieuwe algemeen directeur, Stijn Schoonderwoerd. Samen met de directeur van De Nationale Opera, Sophie de Lint, en de directeur van Het Nationale Ballet, Ted Brandsen, vormt hij als algemeen directeur voortaan de top van de gecombineerde gezelschappen die het Muziektheater in de hoofdstad als thuisbasis hebben. Schoonderwoerd volgt op 1 februari Els van der Plas op.

Schoonderwoerd (54) was eerder zakelijk directeur van Het Nationale Ballet en mededirecteur van Het Muziektheater Amsterdam, die opgingen in Nationale Opera & Ballet. Ook was hij directeur van het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest, het vaste orkest van De Nationale Opera, en financieel manager van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Vanaf 2014 was Schoonderwoerd algemeen directeur-bestuurder van het Nationaal Museum van Wereldculturen en sinds 2017 ook van het Wereldmuseum Rotterdam.