Poolse supermarkten winkels blijven 24 uur per dag bewaakt

De Poolse supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk die in december doelwit waren van een explosie worden 24 uur per dag bewaakt totdat meer duidelijk is over het verband tussen de explosies. De burgemeester van Aalsmeer zet de bewaking door tot het rechercheonderzoek van de politie naar alle ontploffingen bij Poolse supermarkten vordert, laat hij via zijn woordvoerster weten.

“Er is 24 uur per dag cameratoezicht en surveillance, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Dat gaat door, hangende het politieonderzoek”, zegt de woordvoerster van de gemeente Aalsmeer, waar op dinsdag 8 december een explosie was bij een Poolse supermarkt. Die is sindsdien gesloten vanwege het gevaar voor herhaling en vanwege de onrust in de buurt.

Naast de explosie in Aalsmeer waren er in december ook explosies bij winkels in Heeswijk-Dinther en tweemaal in Beverwijk. In de nacht van zondag op maandag was er een explosie in een Poolse supermarkt in Tilburg. “We willen meer willen weten over de achtergrond van de explosies, want het lijkt een gerichte actie”, aldus de woordvoerster van Aalsmeer.

De politie Amsterdam, waar Aalsmeer onder valt, co├Ârdineert het recherche-onderzoek naar de explosies in Aalsmeer, Beverwijk en Heeswijk-Dinther. “We hebben een team grootschalige opsporing geformeerd waarin de politie-eenheden van Amsterdam en Noord-Holland samenwerken. Het onderzoek is nog in volle gang”, zegt de woordvoerster van de politie Amsterdam. “We houden rekening met een verband tussen de zaken.”

De explosie in Tilburg valt voorlopig nog onder de politie Zeeland-West-Brabant. “Uiteraard hebben we uitvoerig contact met elkaar. We zien de overeenkomsten en gaan zeker met elkaar kijken of er dwarsverbanden zijn.” Over de familiebanden tussen de eigenaren van de getroffen supermarkten in Beverwijk, Aalsmeer en Tilburg laat de politie zich niet uit.