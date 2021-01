Twee mensen naar ziekenhuis na brand snackbar Den Haag

Na een brand in een snackbar aan de Jasmijnstraat in Den Haag zijn twee mensen ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Zij hebben rook ingeademd. Twee andere mensen werden ter plekke gecontroleerd en hoefden niet met de ambulance mee.

De brandweer kreeg rond 06.50 uur een melding van brand in de snackbar. Het vuur was ontstaan in de opslag van de eettent. De brandweerlieden kregen de brand snel onder controle.

Het vuur heeft veel schade veroorzaakt in het pand. Daarom is de snackbar voorlopig gesloten.