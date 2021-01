Vaccinatie vervroegd: zorgpersoneel vanaf 6 januari geprikt

De vaccinatie van de eerste groep mensen wordt toch vervroegd. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen worden vanaf woensdagochtend vanaf de GGD-priklocatie in Veghel gevaccineerd, twee dagen eerder dan eerst gedacht. Verleners van acute zorg, zoals ambulancepersoneel en IC-medewerkers worden vanaf woensdag in ziekenhuizen geprikt.

Minister Hugo de Jonge heeft dit samen met zorgcoördinator Ernst Kuipers (LNAZ) bekendgemaakt. Kuipers had er eerder voor gepleit om ook de ziekenhuismedewerkers snel te laten vaccineren, om de druk op de zorg enigszins te verzachten.

“Komende woensdag wordt in zowel de ambulancezorg als in de ziekenhuizen begonnen met vaccineren”, aldus Kuipers. In de ziekenhuizen gaat het om ic-personeel, medewerkers van de spoedeisende hulp en personeel dat voor coronapatiënten zorgt. Het gaat om de mensen die “echt cruciaal en onmisbaar zijn”, aldus Kuipers.

In eerste instantie worden zo’n 6000 ambulancemedewerkers ingeënt en 24.000 ziekenhuismedewerkers. Dat komt neer op een “klein aantal” van gemiddeld zo’n paar honderd vaccins per ziekenhuis. Hoeveel elk ziekenhuis precies krijgt, is afhankelijk van onder meer de hoeveelheid covid-patiënten die er behandeld worden.

Verder worden ook de eerste zorgmedewerkers van verpleeghuizen vanaf woensdag in Veghel geprikt. Zij kunnen vanaf vrijdag 8 januari ook terecht in Rotterdam en Houten. Vanaf maandag 11 januari wordt in Amsterdam, Drenthe en Den Haag geprikt. Op 15 januari gaan alle 25 GGD-priklocaties open voor het vaccineren van de eerste groep. Na de verpleeghuiszorg, worden medewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverplegers en thuiszorgverleners uitgenodigd voor een prik.