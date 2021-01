Bijna 60 besmettingen in Drents verpleeghuis

Een verpleeghuis in het Drentse Gieten is rond de jaarwisseling getroffen door een flinke corona-uitbraak. In een week tijd is met bijna zestig positieve testen het aantal besmettingen verdriedubbeld. Drie mensen zijn overleden, meldt stichting Icare waar het verpleeghuis onderdeel van is.

In het verpleeghuis zijn 31 bewoners en 26 medewerkers positief getest. In verpleeghuis Dekelhem wonen 85 mensen in afdelingen en zelfstandige appartementen. Op één iemand na wonen de besmette bewoners verdeeld over twee afdelingen. Die zijn nu ingericht als Covid-afdelingen.

Icare stelt dat meer dan de helft van de besmette bewoners klachtenvrij is. De meeste medewerkers hebben milde klachten en worden snel weer terug verwacht. Collega’s van andere huizen van Icare, dat actief is in Flevoland, Drenthe, Gelderland en Overijssel, springen in de tussentijd bij om de zorg voor de kwetsbare ouderen over te nemen.

“Alles is er op gericht om de verspreiding van het virus te stoppen en we hebben er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn. We gebruiken hiervoor de actuele richtlijnen om nieuwe besmettingen te voorkomen”, aldus de verklaring.