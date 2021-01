Met coronavirus besmette baby overleden

Voor het eerst is in Nederland een baby overleden die was besmet met het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt dat het kindje ook leed aan een onderliggende aandoening. Niet eerder werd in de officiële documenten van het instituut een sterfgeval gemeld in de jongste leeftijdscategorie.

Om privacyredenen wil het RIVM niet meer informatie kwijt over de overleden baby. Uit de registratie valt op te maken dat het een jongen was. Een woordvoerster van het instituut noemt het overlijden “heel droevig”. Ze kan niet zeggen aan welk “onderliggend lijden”, zoals het RIVM ernstige aandoeningen noemt, de baby leed. “Het was geen gezond kindje”, is het enige dat ze erover kwijt kan.

Het overlijden van het kind wil niet zeggen dat kinderen nu ineens meer risico lopen door het coronavirus, aldus de woordvoerster. Er is volgens haar geen enkele aanleiding om daarvoor te vrezen.

Over het algemeen verlopen coronabesmettingen bij kinderen en jongeren mild. Sterfgevallen onder zeer jonge kinderen die het virus hebben opgelopen, zijn uiterst zeldzaam. Toch gebeurt het af en toe. Andere landen waar overlijdens van baby’s die leden aan Covid-19 zijn gemeld zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Tot nog toe waren in Nederland de jongste overledenen die besmet waren met het coronavirus twee tieners. De twee jongens waren beiden tussen de 15 en 19 jaar. Ze overleden in april en november. Ook zij hadden andere gezondheidsproblemen.

Volgens de officiële statistieken van het RIVM zijn sinds februari vijf twintigers en 21 dertigers overleden die Covid-19 hadden. Veruit de meeste overledenen waren ouderen. Het virus heeft de meeste sterfgevallen veroorzaakt in de leeftijdscategorie van 85 tot 89 jaar.