Partijen eisen opheldering kabinet over vergoeding IC-bedden

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over de vergoeding van extra bedden op de intensivecareafdelingen. Volgens berichtgeving in de Gelderlander zouden sommige ziekenhuizen geen vergoeding krijgen voor het regelen van extra ic-bedden voor coronapatiënten. Die bedden zouden op verzoek van het kabinet zijn geregeld, maar volgens de ziekenhuizen zijn beloften over de kosten niet nagekomen. De ziekenhuizen stappen naar de rechter.

“Dat kan toch alleen met een VVD-minister?” vraagt PVV-leider Geert Wilders zich af. Hij wil van minister Tamara van Ark (Medische Zorg) weten wat ze hieraan gaat doen.

“Fix het,” zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver tijdens het conoradebat op dinsdag. Ieder ic-bed moet volgens hem vergoed worden, en de rechtsgang gestopt. Het kabinet moet een signaal afgeven dat het achter de zorg staat. “Dat kan door de portemonnee te trekken.”

Fractievoorzitter Pieter Heerma (CDA) sluit zich aan bij de kritiek. Hij wil wil van het kabinet een garantie dat de kwestie geen invloed zal hebben op ic-capaciteit. “Juist in deze tijd van crisis voor de rechter staan over wie de rekening moet betalen, is wel pijnlijk.”