Rutte: demonstraties moeten kunnen, maar wel volgens coronaregels

Ook tijdens de lockdown moet er ruimte zijn voor demonstraties, vindt premier Mark Rutte. Mensen die het niet eens zijn met het kabinetsbeleid, moeten tegen de lockdown kunnen demonstreren, maar alleen “als je je ook houdt aan alle regels die we in Nederland hebben om het virus te bestrijden”, zei Rutte tijdens het coronadebat op dinsdag.

De minister-president werd in dat debat bevraagd over de demonstratie tegen de coronamaatregelen in Haarlem van afgelopen weekeinde, waarbij meer dan duizend mensen aanwezig waren. Op specifieke demonstraties en hoe die eruit zagen, wil Rutte geen commentaar leveren, omdat de burgemeesters daarover gaan. “In algemene zin wil ik zeggen dat het demonstratierecht geldt als onderdeel van onze democratie.”

Burgemeesters moeten zorgen dat ze aan de ene kant het recht op demonstreren “in beeld houden”, aldus Rutte, en aan de andere dat de mensen die werken op de intensive cares, bij de verpleeghuizen en bij politie niet het beeld krijgen “we zijn aan het dweilen met de kraan open”.