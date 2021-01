Snellere vaccinatie kwetsbare ouderen lastig, zegt De Jonge

Ouderen in verpleeghuizen worden “op de kortst mogelijke termijn” ingeënt tegen het coronavirus. Wanneer die groep precies aan de beurt komt, kan zorgminister Hugo de Jonge evenwel nog niet zeggen. Mogelijk is dat pas begin volgende maand, tot ergernis van een groot deel van de Tweede Kamer.

De oppositiepartijen PVV, PvdA en GroenLinks dringen er op aan dat de vaccinatie in de verpleeghuizen snel begint, liefst al volgende week. Maar dat kan volgens De Jonge alleen als de medewerkers in de langdurige zorg, die nu vooraan in de rij staan, toch pas later worden uitgenodigd. “Die keuze heb ik niet willen maken”, zegt hij.

Ondanks een advies om kwetsbaren voorrang te geven, heeft het kabinet ervoor gekozen het zorgpersoneel eerst te vaccineren. De reden is dat het nu beschikbare vaccin van Pfizer en BioNTech door de manier waarop het verpakt is en bewaard moet worden, minder geschikt is voor kleinschalige toepassing.

Die uitleg overtuigt de kritische Tweede Kamerleden bepaald niet. Onder anderen GroenLinks-leider Jesse Klaver wijst erop dat landen als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk het vaccin van Pfizer en BioNTech wel degelijk gebruiken om kwetsbare ouderen in te enten.