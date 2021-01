Terugkeer Big Brother trekt ruim 1,3 miljoen kijkers

De terugkeer van Big Brother op de Nederlandse televisie is maandagavond bekeken door ruim 1,3 miljoen mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek. Op RTL 4 keken ruim een miljoen mensen naar de terugkeer van het realityprogramma. De uitzending op RTL 5, die gelijktijdig te zien was, werd bekeken door 327.000 mensen.

In het programma worden vier Belgen en vier Nederlanders opgesloten in een huis, waar ze dag en nacht gevolgd worden door meer dan honderd camera’s. In de aflevering van maandagavond werden de deelnemers voorgesteld en moesten zij verschillende opdrachten vervullen. Aan het eind verklapten presentatoren Peter Van de Veire en Geraldine Kemper dat er nog twee bewoners bij komen in het Big Brother-huis.

Het best bekeken programma was het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,5 miljoen kijkers. De slimste mens, met 1,9 miljoen kijkers, volgde op de tweede plaats. Het journaal van 18.00 uur maakte met 1,6 miljoen kijkers de top 3 compleet.