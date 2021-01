Viruswaarheid spant opnieuw zaak aan tegen Staat

Actiegroep Viruswaarheid en 29 gedupeerde Nederlandse reizigers spannen een kort geding aan tegen de Staat vanwege de op 29 december ingevoerde coronatestplicht voor alle luchtreizigers naar Nederland. Dat dient dinsdag. “Zo’n entreebewijs voor eigen land is illegaal”, stelt advocaat Gerben van de Corput in De Telegraaf.

De advocaat sommeerde vrijdag na een geslaagd geding het tonen van de negatieve PCR-test in het buitenland bij het instappen op thuisvluchten te schrappen. Het kabinet nam de verplichting per 4 januari echter op in een ministeriële regeling onder de Noodwet Covid-19. De PCR-test geldt voor iedere reiziger uit risicogebieden. Omdat alles nu ’oranje’ is, is dat overal. De juridische grondslag wordt met spoed geborgd in de Wet Publieke Gezondheid.

Van de Corput stelt dat een PCR-test vlak voor terugvlucht niet tijdig realiseerbaar is. “Je kunt landgenoten niet zomaar toegang tot Nederland ontzeggen door hen aan boord te weigeren. Dat staat ook nergens in de vervoersvoorwaarden”, meent de advocaat. “Veel Nederlanders zijn al weken in het buitenland, voor werk, familiebezoek, gezondheid of een andere noodzakelijke reden. Zij weten vaak van niks en komen er ineens op de luchthaven achter dat ze zonder de juiste PCR-verklaring niet mee mogen. Dat deugt juridisch niet. Ook het OMT heeft hierover slechts een advies afgegeven. De regeling moet van tafel.”

Nederlandse reizigers laten aan De Telegraaf weten dat de PCR-test lang niet altijd gecontroleerd wordt en dat hij ook makkelijk is te vervalsen. “Gewoon een bestaande verklaring fotoshoppen met andere datum en naam. Dat doen steeds meer mensen”, aldus een Nederlandse die in Spanje woont en werkt.

Vakantievlieger Transavia herkent zich niet in de fraude en gebrek aan controles bij de check-in. “Het overleggen van een testverklaring is nu vast onderdeel van de reisdocumenten. Online inchecken kan dan niet meer. Wij houden ons aan regels die de overheid ons oplegt”, zegt een woordvoerder.

De luchtvaart vraagt al maanden om meer testcapaciteit om veilig te vliegen, zodat het reizigersvertrouwen weer kan toenemen. KLM geeft geen aantallen passagiers die aan boord zijn geweigerd, omdat ze geen negatieve coronatest kunnen tonen.

“Op Schiphol gaat het goed, op buitenstations konden sommige reizigers zonder uitslag niet instappen”, aldus een KLM-zegsman. “De verklaring moet aan vaste eisen voldoen en afgegeven zijn door een arts of ziekenhuis. Dat controleren we. Zo niet, dan mag de passagier niet mee naar Schiphol.”