Brussel neemt snel besluit over markttoelating Moderna-vaccin

De Europese Commissie neemt zo snel mogelijk een besluit over de markttoelating van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna in de EU. “We werken op volle snelheid om het vaccin goed te keuren en beschikbaar te maken in de EU”, twittert voorzitter Ursula von der Leyen.

Het dagelijks EU-bestuur heeft het laatste woord als het gaat om de verkoop van het middel in de EU. Von der Leyen noemt het positieve oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) eerder woensdag over het Moderna-vaccin “goed nieuws”.

De commissie moet formeel binnen 24 uur een besluit bekendmaken, maar volgens voorzitter Ton de Boer van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zal dat “binnen een paar uur” vallen.