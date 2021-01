Cel- en taakstraf in Leidse seks-afpersingszaak

De eerste verdachte die voor de rechter moest komen in een grote Leidse seks-afpersingszaak, is woensdag veroordeeld tot een deels voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 120 uur. De 23-jarige Kasra S. E. maakte deel uit van een groep verdachten van ten minste negentien, grotendeels minderjarigen uit de regio Leiden en Den Haag. Die zouden tientallen, zo niet honderden mannen en jongens hebben afgeperst met erotische foto’s. De zaken van de andere verdachten worden op een later moment behandeld.

De groep benaderde jongens en mannen via social media. Ze deden zich voor als een vrouw die op zoek was naar seksueel contact. Als er naaktfoto’s werden gestuurd, werd er gedreigd met het openbaar maken van de foto’s tenzij geld werd betaald. Dat geld werd onder meer gestort op de rekening van S. E.

De man uit Leiden heeft al een tijd in voorarrest gezeten. Hij hoeft nu dus niet terug de cel in, bepaalde de rechtbank in Den Haag. Wel moet hij zich gedurende een jaar melden bij de reclassering voor maandelijkse gesprekken en het geld terugbetalen dat hij met deze feiten heeft verdiend.