CNV: risico op maandenlange vertraging bij vaccineren

Nederland loopt een groot risico dat eind 2021 nog lang niet iedereen is gevaccineerd. Dit stelt het CNV. De vakbond vindt dat de huidige capaciteit bij priklocaties volstrekt onvoldoende is. Daarom pleit het CNV ervoor zo snel mogelijk op te schalen en daarbij de evenementensector in te zetten.

“Wie zich nu wil laten vaccineren, staat soms een uur in de wacht bij een callcenter. Het komt allemaal moeizaam op gang. Het aantal mensen dat straks bij voldoende vaccins kan vaccineren, is te weinig. We prikken bovendien nu alleen tijdens kantoortijden. Terwijl we in zo’n diepe gezondheidscrisis verkeren. Onbestaanbaar’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Het CNV wil dat er dagelijks lang wordt gevaccineerd. Van 6.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds. Ook in het weekend.

“Nederland slaat een modderfiguur met het huidige vaccinatiebeleid”, stelt de CNV-voorzitter. “Het gevolg is dat de zorgsector overbelast blijft, nog meer mensen overlijden en ook de economie nog een paar extra maanden stilligt. Met een miljardenschade tot gevolg en een nieuwe golf werklozen. Dit gaat ook ten koste van onze concurrentiepositie. De landen die ons omringen lopen immers voor op ons.”