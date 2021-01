Eerste levering Moderna-vaccins waarschijnlijk volgende week

De eerste doses van het coronavaccin van Moderna komen waarschijnlijk volgende week binnen. Die levering zal “qua omvang nog beperkt zijn”, laat zorgminister Hugo de Jonge weten. Het Europese geneesmiddelenbureau EMA heeft het Moderna-vaccin woensdag goedgekeurd.

De Jonge verwacht tussen nu en eind maart in etappes 400.000 doses van het Moderna-vaccin te ontvangen. Daarvan zullen er naar verwachting zo’n 32.000 deze maand binnenkomen. Nederland heeft in totaal ruim zes miljoen doses besteld.

De Gezondheidsraad komt op korte termijn met een advies over het Moderna-vaccin. Op basis daarvan wordt bepaald welke groep als eerste in aanmerking komt voor dit vaccin. Begin volgende week wordt bekendgemaakt wanneer het vaccineren met Moderna kan beginnen.

In de vaccinatiestrategie is al aangekondigd dat het kabinet Moderna met name wil toedienen aan ouderen en aan bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is geschikter voor kleinschalige toepassing, bijvoorbeeld door huisartsen, dan het Pfizer-vaccin.

“Twee keer goed nieuws vandaag”, zegt Hugo de Jonge, doelend op de EMA-goedkeuring van het Moderna-vaccin en het begin van de vaccinatiecampagne in Nederland. “Dit vaccin biedt bij ruim 94 procent van de volwassenen bescherming tegen ziekte na besmetting met het coronavirus. Ik ben trots op de wetenschap.”