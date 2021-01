De onlusten rond het parlementsgebouw in Washington zijn “beangstigend” en “vreselijk om aan te zien”. Dat twittert minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

“Het fundament van een democratie is de rechtsstaat”, zegt Kaag. “Beide worden hier aangevallen. Geweld is onacceptabel. In een democratie debatteren we en zijn we het soms sterk oneens. En dat mag best fel zijn soms. Maar we gebruiken nooit geweld. Nooit.”