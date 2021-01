NOS en RTL komen met extra journaals vanwege situatie Amerika

In verband met de bestorming van het Capitool in Washington door aanhangers van president Donald Trump verzorgen zowel het NOS Journaal als RTL Nieuws woensdagavond extra uitzendingen op NPO1 en RTL 4. Dat hebben beide redacties bekendgemaakt.

Een groep pro-Trump-demonstranten is het Capitool in Washington binnengedrongen, zo is te zien op beelden van CNN. Te zien is hoe demonstranten zijn doorgedrongen in een gang van het gebouw. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben een noodpauze ingelast.

Eerder braken honderden Trump-aanhangers door een linie dranghekken die hen scheidden van het Capitool en raakten ze voor het gebouw slaags met de politie, aldus Reuters. Twee andere nabijgelegen gebouwen op het complex werden ontruimd.