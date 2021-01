Politici over bestorming Capitool: hoe is dit mogelijk

In politiek Den Haag wordt met verbazing gekeken naar de verwikkelingen in de Verenigde Staten waar aanhangers van president Donald Trump het Capitool zijn binnengedrongen.

“Hoe is het mogelijk. Als verkiezingswaarnemer vrees je dit in bananenrepublieken…. Ongehoord.#Trump”, twittert CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. “Huiveringwekkend wat er nu in het Capitool gebeurt”, stelt Sjoerd Sjoerdsma (D66). “Democratie is kwetsbaar”, aldus Sven Koopmans, buitenlandwoordvoerder van de VVD.

“Ongekende beelden. Congresleden zitten weggedoken onder hun bankjes, de vicepresident is geĆ«vacueerd en ordetroepen zijn onderweg naar de regeringsgebouwen”, aldus Kamerlid Henk Krol die eerder al constateerde dat er te weinig politiemensen waren om de betogers tegen te houden.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers reageert: “Wat een dramatische dag voor dit mooie land wat zo vaak voor zoveel mensen elders in de wereld een baken van vrijheid en democratie is geweest. En zullen we een beetje zuinig zijn op onze democratie hier? En op elkaar, ook als we het soms enorm met elkaar oneens zijn?”

“Dit is een schande voor de democratie, voor de Verenigde Staten en Trump moet zich doodschamen”, zegt DENK-fractieleider Farid Azarkan. “Het wordt van kwaad tot erger”, aldus SP-Kamerlid Sadet Karabulut. “Trump gaf de voorzet, een opgefokte menigte voert de aanval uit.”

“Vandaag is een herinnering dat democratie kwetsbaar is”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. “Hoe belangrijk het is om meningsverschillen vreedzaam op te lossen. Dat het aan ons allemaal is om democratische idealen te verdedigen tegenover leugens, haat en complotten.”

PVV-voorman Geert Wilders spreekt van “schokkende beelden” uit Washington. “Amerika staat voor vrijheid, en democratie zal altijd overwinnen. En de uitslag van democratische verkiezingen moet altijd worden gerespecteerd, of je nu wint of verliest.”

FVD-leider Thierry Baudet neemt het op voor Trump. Hij retweette een bericht uit 2016 waarin hij mijmert over Trump als leider van de westerse wereld. Ook sprak hij waardering uit voor een boodschap waarin Trump zijn aanhang oproept de protesten vreedzaam te houden. Beide berichten heeft hij inmiddels weer verwijderd.