RIVM meldt 7142 nieuwe coronabesmettingen, meer dan dag eerder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 7142 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal positieve testresultaten dat tussen dinsdag- en woensdagochtend binnenkwam, ligt hoger dan een dag eerder. Toen bedroeg het aantal nieuwe gevallen volgens gecorrigeerde cijfers 6399.

Het laatste cijfer is wel lager dan het gemiddelde van de afgelopen week. Dat ligt op ruim 7700 positieve testresultaten per dag.

Het aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg met 175. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal aan het coronavirus zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas later geregistreerd. Dinsdag registreerde het RIVM 152 sterfgevallen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 841.238 mensen positief getest. Als het virus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, komt het aantal bevestigde besmettingen eind januari uit boven een miljoen. Volgens de officiële statistieken staat van 12.001 mensen in Nederland vast dat ze zijn overleden na positief te zijn getest op het virus.

Werkelijke aantallen besmettingen en overlijdens liggen hoger. Zeker tijdens de eerste golf werd lang niet iedereen getest.

Van alle gemeenten zijn in Amsterdam weer het hoogste aantal nieuwe besmettingen aan het licht gekomen: 341. Den Haag volgt met 219 positieve tests, Rotterdam telde er 165 en Almere 119. Op regionaal niveau spant Utrecht de kroon, met 518 nieuwe gevallen.

Het aantal besmettingen daalt al enkele weken gestaag, maar niet zo snel als het kabinet en de gezondheidszorg graag zouden zien. Vlak voor kerst kregen op één dag nog zo’n 11.500 Nederlanders te horen dat ze besmet waren met het virus en de feestdagen dus in quarantaine moesten doorbrengen.

In het laatste weekrapport van het RIVM stond dinsdag dat het aantal besmettingen met 16 procent was afgenomen ten opzichte van een week eerder. De week daarvoor bedroeg de daling 12 procent. Toch zei het RIVM dinsdag nog geen “overtuigende effecten” te zien van de lockdown die op 15 december is ingegaan. Het instituut houdt rekening met de mogelijkheid dat mensen na de feestdagen “minder geneigd waren om zich te laten testen”. Premier Mark Rutte verklaarde daarop dat hij “niet erg hoopvol” was over wat kan na 19 januari. Die dag zou de lockdown op zijn vroegst eindigen, maar het kabinet neigt volgens ingewijden naar een verlenging.