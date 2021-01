‘Topdrukte’ bij vaccinatielijn GGD

Het is topdrukte bij het callcentrum van GGD GHOR waar mensen een afspraak kunnen maken voor vaccinaties tegen het coronavirus, meldt de koepelorganisatie. Doordat de lijnen zijn overbelast kunnen mensen mogelijk geen afspraak maken.

“De lijnen zijn zeven dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur open. Ook morgen plannen we afspraken in, excuses voor het ongemak”, aldus de GGD.

Eerder op de dag werd bekend dat in de afgelopen twee dagen al bijna 60.000 mensen een afspraak hebben gemaakt om te worden inge├źnt.