Twee tips over handgranaat bij woning Limburgse journalist

Bij de politie zijn twee tips binnengekomen over de vondst van een handgranaat voor de deur van de woning van een journalist van Dagblad de Limburger. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde er dinsdagavond aandacht aan. In de uitzending vroeg de politie getuigen of mensen die informatie hadden over de achtergrond van de bedreiging zich te melden.

De tips worden verder onderzocht, maakte de politie woensdag bekend. Misdaadverslaggever Jos Emonts vond zondagochtend 27 december een handgranaat voor de deur van zijn woning in het Limburgse dorp Neer. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis verlaten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief opgehaald. Burgemeester Désirée Schmalschläger van de gemeente Leudal besloot na overleg met politie en het Openbaar Ministerie om camera’s te plaatsen in de straat.

Hoofdredacteur Bjorn Oostra van De Limburger noemde de vondst van het explosief “een aanval op de onafhankelijke journalistiek. Dit is zeer zorgwekkend”. Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) reageerde geschrokken. “Dit incident komt helaas in een lange rij van geweld en intimidatie tegen journalisten”, zei Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ.