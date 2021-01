‘Vaccin werkt naar verwachting ook tegen Britse coronavariant’

Het nieuwe coronavaccin van Moderna zal ook gewoon werken tegen de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus, zo is de verwachting volgens voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dat het vaccin ook deze mutatie effectief bestrijdt, moet nog wel definitief worden bevestigd door nader onderzoek.

Het CBG heeft meegewerkt aan de beoordeling van het vaccin van Moderna, dat woensdag als tweede een positief advies kreeg voor toelating tot de Europese Unie. “Een belangrijk moment”, vindt De Boer.

Het beoordelingscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) besprak het vaccin maandag al. Toen bleef een eindoordeel uit, omdat nog een aantal vragen moesten worden beantwoord. De Boer legt uit dat die niet tijdens de vergadering beantwoord konden worden. “De fabrikant speelt daarin een belangrijke rol en die is niet bij de besprekingen aanwezig.”

De Boer benadrukt dat de laatste vragen van het comité niet gingen over kwaliteit, veiligheid of werkzaamheid van het vaccin. “Het ging over het afstemmen van teksten. Een bijsluiter moet volstrekt helder zijn. Dan kan het gaan over één zin. Daar is men netjes uitgekomen en dat is heel positief”, aldus de voorzitter van de Nederlandse medicijnautoriteit.