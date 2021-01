Vaccineren begint vandaag in Nederland

De 39-jarige verpleeghuismedewerkster krijgt woensdag in de vroege ochtend in Veghel de allereerste coronaprik van Nederland. Daarop volgen meteen drie collega’s, twee vrouwen en een man. Later woensdag zullen alleen al op deze priklocatie in Veghel zoveel mogelijk mensen uit de zorg tegen corona worden ingeënt, maar bijvoorbeeld ook al in diverse ziekenhuizen.

Elkadiri, voor de eerste vaccinatie gevraagd door haar werkgever, werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel en neemt twee collega’s uit deze instelling mee voor de eerste prikken. De vierde collega werkt elders.

Maandag werd bekend dat de corona-vaccinatie woensdag zou beginnen, twee dagen eerder dan het plan was. Er wordt aangevangen met zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, bijvoorbeeld voor gehandicapten. Ook medewerkers uit de directe Covid-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten horen bij de eerste groepen die de komende dagen een prik krijgen. De eerste prik moet in principe na drie weken worden gevolgd door de tweede om de maximale bescherming te bereiken.

Inmiddels hebben andere sectoren zoals leraren, politie en boa’s bij het kabinet erop aangedrongen om zo snel mogelijk deze vitale beroepen te vaccineren. Maar volgens gezondheidsminister Hugo de Jonge kunnen we “nu eenmaal niet met zijn allen vooraan in de bus zitten”.

Er wordt alleen nog geprikt met het Pfizer-vaccin, dat tot nog toe als enige op de Nederlandse markt is toegelaten. Een beslissing over het middel van Moderna wordt zeer snel verwacht.

Nederland is de hekkensluiter van de Europese Unie als het gaat om het beginnen met de vaccinatiecampagne. De Jonge gaf begin deze week toe dat “we onvoldoende wendbaar zijn gebleken” om in te kunnen springen op ontwikkelingen, zoals het eerder gereed zijn van een bepaald vaccin dan verwacht en de aanpassingen die daarvoor moesten worden gedaan.