Ziekenhuizen beginnen rond middaguur met vaccineren

In heel Nederland beginnen ziekenhuizen in de loop van de dag met het vaccineren, nu de eerste coronaprik in Veghel gezet is. In Amsterdam wordt rond het middaguur de allereerste vaccinatie in het AMC gezet. Het LUMC Leiden volgt naar verwachting rond 13.00 uur als tweede ziekenhuis in Nederland.

De vaccins komen op dit moment binnen bij de ziekenhuizen. Bij het Erasmus MC in Rotterdam is de lading al gearriveerd. De eerste prik wordt daar om 14.00 uur verwacht. Ook in het Haaglanden Medisch Centrum Den Haag en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg worden op dat tijdstip de eerste vaccinaties gezet.

Hoe laat er precies gevaccineerd wordt in ieder ziekenhuis, is nog niet overal duidelijk. Dat hangt af van het tijdstip waarop de vaccins binnenkomen. De coronavaccins komen woensdag vanuit Oss aan in tien traumacentra. Vanuit daar worden ze verspreid over de ziekenhuizen in de regio.

In de ziekenhuizen krijgen medewerkers uit de directe Covid-zorg en ambulancepersoneel de komende dagen een prik.