Advocaat in kort geding: loting wietproef blijkt wassen neus

De loting waarmee de overheid vorige maand tien aspirant-wiettelers heeft geselecteerd voor de wietproef is een wassen neus. De loting moet daarom opnieuw, betoogde advocaat Errol Opering donderdag in een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam. Hij verzocht de bestuursrechter de uitslag van de loting te vernietigen.

De advocaat stelt namens negen afgewezen partijen dat er door de overheid procedurele fouten in de selectieprocedure zijn gemaakt. Volgens hem voldeden niet alle aspirant-telers, die begin december deelnamen aan de loting, aan de eisen.

Sommige bedrijven die meededen aan de loting hadden volgens Opering volstrekt geen ervaring met wietteelt. “Uitgelote partijen zijn na de loting benaderd door ingelote partijen die op zoek zijn naar financiering en teeltervaring. Die zaken hadden vooraf geregeld moeten zijn”, aldus de advocaat.

Aan de loting zouden aanvankelijk 39 partijen meedoen, daar kwamen er op het allerlaatste moment nog drie bij na uitspraken van voorzieningenrechters. Dat verkleinde de kansen van de rest en maakte de loting onrechtmatig, vindt Opering. De ministeries van Volksgezondheid en van Justitie hadden de loting beter kunnen uitstellen, betoogde de advocaat.

De advocaat vindt bovendien dat de spelregels tijdens de procedure zijn veranderd, omdat ingelote partijen achteraf nog een alternatieve locatie mochten aandragen, omdat gemeenten als Groningen en Almere maximaal één gereguleerde wietteler binnen hun gemeentegrens toestaan.

Juristen van de ministeries stelden in het kort geding dat het niet mogelijk is de loting overnieuw te doen. “Alle aanvragen zijn zorgvuldig beoordeeld, het proces is transparant en zorgvuldig verlopen”, aldus de juristen.

Beide ministeries vinden niet dat er sprake is van een onzorgvuldige procedure of verandering van spelregels. Ook niet nu ingelote partijen achteraf nog een alternatieve locatie mogen aandragen omdat gemeenten geen twee telers in huis willen. “We zijn momenteel bezig met maatwerk, nu we worden geconfronteerd met dit probleem. We proberen juist onpartijdig en objectief uit deze impasse te komen”, aldus de juristen.

De ministeries zijn van mening dat klagers te vroeg naar de rechter zijn gestapt, omdat de ingelote wiettelers nog worden gescreend. “We zijn nu nog bezig met de procedure. Binnenkort nemen we tien besluiten, die de bestuursrechter kan beoordelen.”

Uitspraak volgt binnen twee weken.