‘Besluit OM doet niets af aan onrecht dat ouders is aangedaan’

Dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt naar de toeslagenaffaire, betekent volgens het ministerie van Financiën niet dat de gedupeerde ouders geen onrecht is aangedaan. “Dat is onmiskenbaar wel het geval”, laat het ministerie in een reactie weten.

Financiën deed eerder dit jaar zelf aangifte van het vermoeden van ambtsmisdrijven door de Belastingdienst en zijn medewerkers. Zij zouden zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan knevelarij en beroepsmatige discriminatie in de jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag.

Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte beoordeeld en besloten geen strafrechtelijk onderzoek te beginnen. “Over verwijtbare handelingen die de Staat zijn toe te rekenen, moet verantwoording worden afgelegd in het politieke domein en niet in het strafrecht”, aldus het OM.

Het ministerie van Financiën heeft “kennisgenomen” van dat besluit, en benadrukt nog maar eens dat het samen met de Belastingdienst de plicht voelt “om gedupeerde ouders te compenseren en een nieuwe start te geven”. Dat moet ook helpen “het vertrouwen in de overheid stukje bij beetje te herwinnen”.