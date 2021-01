Halsema sluit beschoten snackbar en café in Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema heeft een snackbar en een café in Amsterdam-Noord gesloten omdat ze zijn beschoten. Beide zaken waren in de nacht van 29 op 30 december doelwit en zijn in handen van dezelfde exploitant. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd.

De beide incidenten hebben de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van beide panden ernstig aangetast, staat in een bericht. Volgens de politie valt niet uit te sluiten dat er zich nieuwe geweldsincidenten voor zullen doen bij de panden.