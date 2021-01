Kranten: aanval op hart van Amerikaanse democratie

De kranten hadden deze donderdag normaliter vol gestaan met de eerste coronaprikken die in Nederland zijn gezet. Maar dat nieuws werd overschaduwd door de gewelddadige bestorming van het Capitool door aanhangers van president Donald Trump. Ook de kranten pakken er groots mee uit.

“Trumps erfenis”, kopt het Algemeen Dagblad, met daarbij een foto van veiligheidsagenten die met getrokken wapens achter een gebarricadeerde deur staan in het Capitool. “Complete chaos na aanval betogers op het hart van de Amerikaanse democratie.” Ook schrijft de krant dat Trump de aanhang heeft opgehitst.

Op de voorpagina van de Volkskrant prijkt dezelfde foto als in het AD. “Trump-aanhang bestormt Capitool”, staat erbij. Volgens de Volkskrant verkeert Amerika “in diepe shock door deze gewelddadige aanval op het hart van de democratie”. Het is een “letterlijke slag om de macht in VS”, aldus de krant.

“Trump stort VS in chaos”, schrijft De Telegraaf. Ook daar heeft de redactie het over een “aanval op democratie VS”. Dat de Verenigde Staten in het ‘hart’ van de democratie is aangevallen benadrukt ook Trouw op de voorpagina. “Trump-aanhangers razen, maar Georgia geeft Biden de macht”, luidt de conclusie van de krant drie pagina’s verderop. Trouw doelt daarmee op de Senaatsverkiezingen in Georgia die dinsdag door twee Democraten werden gewonnen, waardoor de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat hebben verloren.

Nrc.next kopt: “Trumpfans bestormen Congres”. In de krant staan meerdere foto’s van de Trump-aanhangers die het Capitool zijn binnengedrongen en van de veiligheidsagenten die hen proberen tegen te houden. Op de voorpagina van Het Financieele Dagblad prijkt de kop: “Chaos en geweld bij sluitstuk Amerikaanse verkiezingen”, met daarbij een foto van vluchtende Congresleden.