Leraren en ouders delen ervaringen met thuisonderwijs met koning

Koning Willem-Alexander heeft donderdag met leraren en ouders gesproken over de impact van het thuisonderwijs nu leerlingen niet naar school kunnen door de coronacrisis. Het was een digitale ‘ontmoeting’, de koning belde via video.

Koning Willem-Alexander sprak eerst met drie leerkrachten uit het basisonderwijs, onder wie een interne begeleider, en twee docenten uit het voortgezet onderwijs. Zij vertelden de koning onder meer over de effecten van onderwijs op afstand. Zo zijn er zorgen over oplopende leerachterstanden bij leerlingen nu alle lessen digitaal plaatsvinden. Ook werd gesproken over de verhoogde werkdruk voor docenten. Aansluitend deelden een aantal ouders hun verhaal over de uitdagingen waar zij voor staan om thuisonderwijs te combineren met hun eigen werk.

Sinds half december krijgen scholieren weer onlinelessen. Scholen organiseren alleen fysiek onderwijs voor leerlingen van ouders met een vitaal beroep en voor kwetsbare kinderen.

Woensdag had de koning zijn eerste digitale bezoek van het jaar toen hij via video belde met medewerkers van het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Dat was met dezelfde medewerkers als die hij aan het begin van de pandemie, in maart, ontmoette. Dat gesprek ging onder meer over de verschillen en overeenkomsten tussen de eerste en tweede coronagolf en de start van de vaccinatiecampagne.