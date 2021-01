Markt online cursussen profiteert van coronacrisis

We wérken niet alleen thuis sinds de coronacrisis, maar ook leren doen we massaal vanuit ons thuiskantoor. Het gebruik van online cursussen is behoorlijk gestegen sinds we ons voornamelijk binnen de vier muren van ons huis mogen bewegen. De kans dat online leren populair blijft, ook na de coronacrisis, is groot.

Een extra taal leren, digitale fotografie, hoe schrijf je een boek of gitaar leren spelen: zomaar een greep uit het aanbod van populaire online cursussen. De afgelopen vijf jaar hebben meer dan 3,9 miljoen Nederlanders een online cursus of opleiding gevolgd. Volgens onderzoek van bureau Multiscope hebben we hier miljarden euro’s aan uitgegeven. En dit zal alleen nog maar toenemen. Nederlanders kiezen het vaakst een online taalopleiding (17 procent). Ook ICT (13 procent), financieel (12 procent) en zorg (12 procent) zijn populair wat betreft e-learning.

Online leren de norm

Jong en oud, man of vrouw, steeds meer mensen volgen een online cursus. Dit kan zijn omdat ze wat extra vaardigheden voor werk nodig hebben, op zoek zijn naar een andere baan of vanuit een hobby. Online leren wordt steeds meer de norm en de markt van online cursussen profiteert van de coronacrisis. De voorspellingen zijn dan ook dat na de coronacrisis de vraag naar online leren groot zal zijn. De huidige crisis heeft een blijvende impact op onze manier van leven, werken en dus ook leren. En leren, daar zijn we nooit te oud voor.

Voordelen

Excel, photoshop, Spaans, sociale media of cryptocurrencies; het aanbod in online cursussen is groot. Een van de grootste online leerplatformen is Soofos, dat cursussen aanbiedt op het gebied van design, gezondheid en bewegen, persoonlijke ontwikkeling en muziek, ziet ook een toename in de vraag naar online cursussen. Een van de belangrijkste voordelen van online leren, is de tijdsbesparing. Je hoeft niet te reizen, dus hebt geen last van files. Dit scheelt ook in de reiskosten, zowel voor werkgevers die een online cursus aanbieden aan hun werknemers, als voor cursisten die het voor eigen rekening doen. Een ander financieel voordeel is dat er geen ruimte gehuurd hoeft te worden.

Zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je leert

Een ander voordeel is dat cursisten zelf kunnen bepalen waar, wanneer en hoe snel ze leren. Zo kunnen vroege vogels bijvoorbeeld in de vroege uurtjes aan een online cursus beginnen en mensen die liever wat langer opblijven, kunnen in de avond met een cursus starten. Ten slotte bevordert online leren de doeltreffendheid van leren, doordat je gemakkelijker toegang hebt tot een grote hoeveelheid informatie. Daarbij kost het niets om wijzigingen door te voeren en zijn deze per direct voor iedereen beschikbaar, overal ter wereld.

Uiteraard zijn er niet alleen maar voordelen aan online leren, want het vraagt wel om de nodige zelfdiscipline. Voor mensen die zich snel laten afleiden of een lange to-do lijst hebben, kan dit een uitdaging zijn. Daarbij is er minder contact met andere deelnemers. Maar wat de toekomst ook gaat brengen, e-learning zit in de lift.