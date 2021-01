Nederland ziet af van extra doses Moderna-vaccin eind dit jaar

Nederland heeft bedankt voor de mogelijkheid om tegen het einde van dit jaar extra doses van het coronavaccin van Moderna te krijgen. Tegen die tijd zijn naar verwachting voldoende alternatieven beschikbaar voor dit vaccin. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid na een bericht van de NOS.

De lidstaten van de Europese Unie hebben samen 80 miljoen vaccins besteld bij Moderna, met een optie op nog eens 80 miljoen stuks. Nederland koopt daarvan in totaal 6,2 miljoen doses. Omdat bij de tweede levering sommige landen niet alle toebedeelde vaccins afnemen, kunnen andere landen extra doses kopen. Duitsland zou daar wel gebruik van maken.

De zegsman benadrukt dat het gaat om vaccins die niet op korte termijn geleverd kunnen worden. Hij wijst erop dat Nederland in EU-verband overeenkomsten heeft met farmaceuten voor bij elkaar ruim zestig miljoen doses van zes potentiĆ«le vaccins, waarvan er inmiddels twee zijn toegelaten. Er is “bewust op meerdere kansrijke paarden gewed”.

De EU is overigens in onderhandeling met Moderna over een derde levering. “Mocht die er komen dan overweegt Nederland serieus daar aan mee te doen”. Daarbij wordt wel gekeken welk vaccin tegen de beste voorwaarden geleverd kan worden. Dat van Moderna geldt als relatief duur.