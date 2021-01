Opbrengst actie Sulawesi vooral naar water, sanitair en onderdak

Met de opbrengst van de actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ zijn in twee jaar tijd meer dan 600.000 mensen op het Indonesische eiland geholpen. De opbrengst van ruim 15,5 miljoen euro is inmiddels volledig besteed. Het grootste deel van het geld is ingezet voor water en sanitaire voorzieningen, (2,7 miljoen euro), levensonderhoud (2,7 miljoen euro) en onderdak (2,1 miljoen euro).

Dat melden de organisaties achter Giro555 en hun lokale partners die meededen aan de actie voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland.

Sulawesi werd op 28 september 2018 getroffen door een serie aardbevingen, gevolgd door een tsunami en aardverschuivingen. De ramp kostte 2830 mensen het leven. Meer dan 700 mensen raakten vermist en 173.000 mensen ontheemd. Nederland kwam in actie en bracht 15,5 miljoen euro bijeen voor hulp aan de getroffen bevolking.

Met de opbrengst is noodhulp gegeven. Ook zijn mensen geholpen om de draad van hun leven weer op te pakken. Zo hebben vissers nieuwe boten gekregen en zijn vrouwen getraind om een eigen visverwerkingsbedrijf op te zetten.