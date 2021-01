Opnieuw BN’er thuis overvallen: realityster Amanda Balk

Model en realityster Amanda Balk is donderdagochtend overvallen in haar huis in Amsterdam. Balk maakte het nieuws zelf bekend via een interview in De Telegraaf. De politie heeft bevestigd onderzoek te doen naar de overval.

Twee daders deden zich rond half negen voor als pakketbezorgers en overvielen Balk. Zij raakte hierbij lichtgewond. De daders zijn volgens getuigen mogelijk in een voertuig gevlucht. Het is niet duidelijk wat de buit is.

Veel bekende Nederlanders zijn de afgelopen maanden thuis overvallen, waaronder René van der Gijp en Nikkie de Jager. Er zijn in zes verdachten aangehouden. Zij zitten nog vast.