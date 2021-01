Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt weer

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is voor de derde dag op rij gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2636 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 120 minder dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Sinds dinsdag is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen met 246 gedaald. Het aantal lijkt licht over de top te zijn, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) eerder al.

Vooral op de verpleegafdelingen daalt het aantal opgenomen patiënten. Die vleugels namen afgelopen etmaal 217 coronapatiënten op, het laagste aantal sinds tweede kerstdag twee weken geleden. Ze zagen ook 333 coronapatiënten vertrekken, doordat ze opgeknapt waren of juist doordat hun toestand verslechterde en ze naar een intensive care moesten. Daardoor daalde het totaal aantal patiënten op die afdelingen met 116 tot 1936.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde minimaal, van 704 naar 700. Dat cijfer schommelt al meer dan een week rond de 700.

Ziekenhuizen hebben momenteel 2243 verpleegbedden en 168 plekken op de ic’s over, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere aandoeningen. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer twintig bedden per ziekenhuis.