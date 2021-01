Acute zorg verwacht meer personeel te kunnen vaccineren

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft zijn verwachting over het aantal essentiële zorgmedewerkers dat gevaccineerd kan worden tegen het coronavirus bijgesteld. Die aanpassing volgt nadat meerdere ziekenhuizen bevestigen zes in plaats van vijf vaccindoses uit een flacon te halen. Daardoor kunnen meer personeelsleden een prik krijgen.

Het LNAZ denkt misschien wel 10.000 extra medewerkers te kunnen inenten. Voorafgaand aan het vaccineren werd een groep van 30.000 mensen aangewezen die als als eerste in aanmerking zou komen voor een injectie. “De acute zorg bestaat echter uit veel meer medewerkers”, zegt woordvoerder Mariël Croon van het LNAZ. “Het criterium om als eerste geprikt te worden, spitst zich toe op de meest cruciale medewerkers wier uitval tot een verlies aan bedden voor coronapatiënten zou leiden.”

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde het verhoogde aantal doses per flacon vrijdagmiddag goed. Woordvoerders van onder meer het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis uit Tilburg en het UMC Groningen bevestigen dat hun apothekers al langer zes doses per flacon hanteerden. “In elk flesje zit 2,25 milliliter vaccin, elk persoon krijgt een prik van 0,3 milliliter. In theorie kun je er dan zeven uit halen, maar er blijft altijd een van het beetje vaccin achter”, legt een woordvoerder van het UMC Groningen uit. “Dus zes doses halen we altijd wel.”

De extra vrijgekomen vaccins blijven bestemd voor personeel uit de acute zorg. “Als het personeel uit een bepaald ziekenhuis geprikt is, schuiven eventueel overgebleven vaccins door naar een ander ziekenhuis in de regio”, vertelt een woordvoerder van het Tilburgse ziekenhuis.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt dat ziekenhuizen inderdaad altijd al een dosis extra per flacon mochten halen. “De ziekenhuizen gebruiken daarvoor naalden die wij hebben ingekocht.” Dat betekent niet dat het apothekers ook altijd lukt om zes doses uit een flacon te trekken. “Het is wel een vaardigheid die je moet beheersen.”