Al 26.000 medewerkers acute zorg gevaccineerd

Tot nu toe zijn zo’n 26.000 medewerkers in de acute zorg gevaccineerd met het coronavaccin, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Vrijdag zijn 11.000 medewerkers ingeënt, donderdag waren dat er 9000 en woensdag 6000.

In het weekeinde gaan de vaccinaties door. Sommige kleine ziekenhuizen zijn al klaar. De laatste levering vaccins wordt maandag uitgeleverd. Deze inentingen kunnen tot en met vrijdag worden geplaatst, aldus het LNAZ.

Woensdagochtend ging de eerste lading van 33.000 doses vanuit het landelijk distributiepunt in Oss de deur uit richting tientallen ziekenhuizen in Nederland. Deze doses zijn bestemd voor ongeveer 40.000 medewerkers in de acute Covid-zorg, verwacht het LNAZ. Daaronder vallen onder anderen medewerkers op de ic-afdelingen en ambulancepersoneel.