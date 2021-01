Al 48 Britten aan de grens geweigerd in 2021

Sinds begin dit jaar heeft de Koninklijke Marechaussee 48 Britten aan de grens tegengehouden. Vanaf 1 januari vallen reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, vanwege de brexit, niet meer onder EU-regels en mogen zij vanwege de coronabeperkingen alleen als dat strikt noodzakelijk is Nederland nog in, meldt de marechaussee. Uitzonderingen zijn er onder voorwaarden voor bijvoorbeeld artsen of journalisten.

Sinds maart 2020 geldt voor veel landen een inreisverbod vanwege het coronavirus. Niet alleen Britten maar ook reizigers uit de VS en Chili werden in de afgelopen week de toegang tot Nederland ontzegd. Het merendeel van alle buitenlandse reizigers is op luchthaven Schiphol tegengehouden, maar ook een aantal op andere vliegvelden en bij veerboten in zeehavens.

Hoeveel reizigers er naast de groep Britten zijn tegengehouden kon de marechaussee nog niet precies zeggen.