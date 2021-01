Amsterdamse gemeenteraad verdeeld over coffeeshop-plan

De partijen in de Amsterdamse gemeenteraad zijn verdeeld over het plan om buitenlandse toeristen te gaan weren uit Amsterdamse coffeeshops. Coalitiepartijen D66 en PvdA zijn sceptisch, maar oppositiepartijen VVD en ChristenUnie zijn juist blij met het voorstel van burgemeester Femke Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie.

De overlast van de zogenoemde cannabistoeristen, die met goedkope vluchten naar Amsterdam komen, moet door het plan worden teruggedrongen. “Nu kan Amsterdam zich op economische groei door de komst van kwaliteitstoeristen gaan richten”, zegt een woordvoerder van de VVD. Mogelijke neveneffecten zoals straathandel moeten volgens de partij krachtig worden bestreden.

Volgens Halsema toont een onderzoek nu al aan dat een groot aantal buitenlandse toeristen niet meer naar Amsterdam komt als ze geen coffeeshop binnen kunnen komen. En hoewel de kans bestaat op meer handel van softdrugs op straat, zou dat door het wegblijven van toeristen ook weer kunnen afnemen.

Een woordvoerder van D66 vindt het onderzoek te kleinschalig om de plannen van drugstoeristen nu al goed te meten en is sceptisch dat er geen toeristen meer komen voor een joint. Ook denkt de partij dat het aantal straatdealers zal stijgen, en dat dat vervolgens weer impact heeft op de Amsterdamse jeugd.

Ook fractievoorzitter Sofyan Mbarki van de PvdA vreest dat het plan gaat leiden tot verschuiving naar en toename van de straathandel. “Daardoor zal de rekening hiervan onder andere belanden bij jonge Amsterdammers uit Nieuw-West en Zuidoost die het drugscircuit in worden getrokken.”

Fractievoorzitter Don Ceder van de ChristenUnie noemt het plan “een goede stap voor de leefbaarheid van de stad”. “Hier pleit ik al een tijd voor. Amsterdam verdient beter dan drugstoerisme”, aldus Ceder. De voorman benadrukt wel dat er vanaf de invoering van het zogenoemde ingezetenencriterium (i-criterium) voldoende handhavingscapaciteit moet zijn om straathandel aan te pakken.

Naast het terugdringen van de vraag naar softdrugs en het drugstoerisme wil de hoofdstad de cannabismarkt met een coffeeshopkeurmerk transparanter maken. Dit om te voorkomen dat de softdrugshandel, die de laatste jaren fors is gegroeid, zich vermengt met het gewelddadige harddrugsmilieu. Een woordvoerder van coalitiepartij GroenLinks vindt dat een positieve ontwikkeling, maar vraagt zich tegelijkertijd af of het i-criterium een goede oplossing is.