Bijna 8200 nieuwe coronagevallen, iets meer dan gemiddeld

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 8169 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is minder dan de ruim 9700 positieve tests die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag had gemeld, maar ligt wel boven het gemiddelde van de afgelopen week, toen er per dag ongeveer 7700 bevestigde besmettingen bijkwamen.

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 54.000 mensen positief getest, tegenover ruim 61.000 in de week ervoor en bijna 80.000 nog een week eerder.

Amsterdam telde afgelopen etmaal wederom de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kwamen 302 besmettingen aan het licht. Rotterdam registreerde 191 positieve tests en in Den Haag kregen 133 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Verder kwamen er 122 besmettingen bij in Almere en 117 in Tilburg.

Het aantal sterfgevallen steeg met 89, tegenover 85 op donderdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in 24 uur tijd zijn overleden. Wanneer een coronapatiƫnt sterft, duurt het soms een tijdje voor dit wordt verwerkt in de landelijke gegevens.

Sinds het begin van de uitbraak in Nederland bijna een jaar geleden zijn meer dan 850.000 mensen positief getest. Het werkelijke aantal coronagevallen ligt waarschijnlijk hoger. Van meer dan 12.000 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. Eind januari kan de miljoenste Nederlander positief testen.