‘Buitenlanders uit coffeeshops weren zaak van lange adem’

Het weren van buitenlanders uit de coffeeshops in Amsterdam middels het ingezetenencriterium is een zaak van lange adem. De branche achter de coffeeshops laat zich niet zomaar kortwieken, zegt burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht. Zij reageerde desgevraagd op plannen van haar Amsterdamse collega Femke Halsema. “Als Amsterdam het ranzige uit de stad wil halen, is handhaving van het i-criterium noodzakelijk.”

Grensstad Maastricht liep in 2013 voorop met het weren van buitenlanders uit de coffeeshops. In die tijd bezochten volgens Penn 2,3 miljoen drugstoeristen de Maastrichtse coffeeshops, van wie 58 procent uit het buitenland kwam. Net alleen uit het naburige Belgiƫ, maar ook uit Luxemburg en Frankrijk. De buitenlanders komen door het i-criterium nagenoeg niet meer, zei Penn vrijdag.

“Mijn voorganger Onno Hoes is vanaf 2013 het ingezetenencriterium gaan handhaven omdat de stad verloederde als gevolg van de enorme aantrekkingskracht op buitenlandse drugstoeristen. Straatdealers probeerden de massaal toestromende drugstoeristen bij binnenkomst in Nederland af te vangen. Mensen werden bang voor de dealers. Er moest iets gebeuren om die toevloed van buitenlanders te stoppen”, aldus Penn.

In Venlo en Roermond zijn buitenlanders wel welkom in de coffeeshops. Maar door de Duitse lockdown is het er de laatste weken minder druk. Zowel Roermond als Venlo vrezen een forse toename van de straathandel bij handhaving van het i-criterium. “Die afweging kan voor elke gemeente een andere zijn”, aldus Roermond.

Bovendien zullen de straatdealers deze consumenten ook harddrugs aanbieden, vreest Venlo. “Dat is volstrekt onacceptabel”, vindt burgemeester Antoin Scholten. Zowel Roermond als Venlo vinden het al dan niet toelaten van buitenlanders een zaak van lokaal maatwerk. “De situatie in Amsterdam is in dat opzicht een totaal andere dan die in Roermond”, aldus de woordvoerster van Roermond. En Scholten voegt daaraan toe: “Het feit dat de burgemeester van Maastricht het i-criterium strikt handhaaft is volkomen begrijpelijk”.