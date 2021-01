De Jonge: vaccinatieschema kan steeds worden aangepast

Het vaccinatieschema dat het kabinet heeft vastgesteld kan steeds worden aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn bij de goedkeuring of levering van coronavaccins. Zorgminister Hugo de Jonge zegt vrijdag dat de strategie die is vastgesteld afhankelijk is van veel factoren en dat de informatie die hij daarover binnenkrijgt, bijna dagelijks wisselt. “Niettemin willen we in al die onduidelijkheid toch iets van houvast creëren over wanneer en welke groep in welke volgorde.”

Hij reageert daarmee op berichtgeving van de NOS dat er zeker 1 miljoen vaccins later binnenkomen dan in het eerste kwartaal, waar De Jonge van uitgaat. De NOS maakt dat op na een rondgang langs de betrokken farmaceuten. De minister zegt niet echt te schrikken van deze conclusie, juist omdat hij bijna elke dag nieuwe informatie krijgt. “Volgende week kan de informatie weer anders zijn en de week daarna weer”, aldus de minister.

Hij zegt zich altijd te baseren op de laatste informatie van de Europese Commissie, die namens Nederland onderhandelt, en van de fabrikanten. Het gaat om leveringsschema’s, prognoses die worden afgegeven, de afronding van onderzoek of de snelheid waarmee een nieuwe fabriek kan worden geopend. Het kan volgens hem ook goed mogelijk zijn dat er weer een meevaller komt en dat er sneller kan worden ingeënt dan nu gepland. “Alles kan”, aldus De Jonge.

Ook omdat het schema onder voorbehoud is, heeft hij de Kamer beloofd dat hij alle informatie steeds zal delen. De eerste update is dinsdag en daarna tweewekelijks. “Het moeilijke is, iedereen wil natuurlijk houvast, wil de datum op de kalender alvast inkleuren wanneer je aan de beurt bent. Maar de ingewikkelde werkelijkheid is, alle informatie wisselt aan de lopende band en daar hebben we ons toe te verhouden.”

De Jonge laat onderzoeken hoe het zit met mensen die al corona hebben gehad en daardoor al antistoffen hebben opgebouwd in hun lichaam. Mogelijk kunnen zij “mogelijk wat meer naar achteren worden geschoven.” Hij heeft daarover advies gevraagd aan de Gezondheidsraad en het OMT, het deskundigenteam dat het kabinet adviseert. De minister verwacht dat uiterlijk 18 januari.