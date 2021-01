EMA: flacon Pfizer-vaccin is goed voor zes doses

Het is inderdaad mogelijk om zes in plaats van vijf doses uit een flacon van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech te halen. Dat zegt de Europese toezichthouder voor medicatie, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Voor die zesde dosis is het wel nodig om een speciaal soort injectiespuit te gebruiken. Bij een gewone spuit blijft niet genoeg vaccin over in het flesje om een zesde persoon te vaccineren.

Als er niet vijf, maar zes doses uit een flesje kunnen worden gehaald, is het mogelijk om meer mensen te vaccineren.

Vaccineerders moeten wel goed opletten hoeveel vaccin er nog in een flesje zit, voordat ze de zesde dosis toedienen. Er moet minstens 0,3 milliliter over zijn, anders moet de flacon worden weggegooid, aldus het EMA. Dat benadrukt dat het niet is toegestaan om de resten van meerdere flesjes bij elkaar te doen om genoeg vaccin te krijgen voor een extra dosis.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech, Comirnaty genaamd, is op 21 december goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Duitsland, Hongarije en Slowakije begonnen op tweede kerstdag, als eerste EU-landen, met vaccineren. In Nederland werd woensdag de eerste persoon gevaccineerd.