ICT-waakhond overheid gaat app Coronamelder evalueren

Het nieuwe adviescollege ICT-toetsing gaat de ontwikkeling van de app Coronamelder evalueren. Voor de zomer moet het onderzoek klaar zijn, aldus de ict-waakhond, die de risico’s en slagingskans van grote ict-projecten bij de overheid in de gaten houdt.

Het vroegere Bureau ICT-toetsing (BIT) is sinds vrijdag officieel een adviescollege, waarmee het onafhankelijk is geworden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Tweede Kamer had daarop aangedrongen. De afgelopen jaren waren er berichten dat bewindslieden en topambtenaren de onafhankelijkheid van het kritische BIT aantastten. Diverse keren werden miljoenenprojecten op het gebied van ICT stopgezet, na kritische rapporten van het BIT.

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) heeft vrijdag de drie leden van het adviescollege benoemd: professor Hans Verkruijsse, professor Paul Klint en mevrouw Rikky van Osch vormen het college.