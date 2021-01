‘Meerderheid Nederlanders is voor verlengen lockdown’

Twee derde van de Nederlanders (65 procent) is voor het verlengen van de huidige lockdown. Dat meldt het tv-programma EenVandaag op basis van een onderzoek onder ruim 25.000 mensen. Een kwart van de ondervraagden (25 procent) is tegen verlenging.

Over nog strengere maatregelen dan op dit moment, waardoor mensen bijvoorbeeld de deur niet meer uit mogen behalve voor noodzakelijke boodschappen, bestaat verdeeldheid. 41 procent van de ondervraagden is daarvoor, omdat zo’n nog strengere lockdown in hun ogen het enige is dat helpt, zolang niet iedereen is gevaccineerd. Maar 46 procent is tegen. Deze mensen denken dat verzwaring van de regels niet helpt, aangezien mensen hun eigen gedrag moeten aanpassen. En dat gebeurt nu ook niet voldoende.

Voorstanders van het verlengen van de huidige lockdown vinden versoepeling op 19 januari te vroeg, omdat de besmettingscijfers nog niet naar een acceptabel niveau zijn gedaald. Ook zijn zij bang voor de gevolgen van de Britse variant van het virus.

Veel ondervraagden willen dat er strenger gecontroleerd wordt op het naleven van de coronamaatregelen. Sommige deelnemers aan het onderzoek vinden een avondklok geen slecht idee.