Ook Eerste Kamer achter testplicht binnenkomende reizigers

Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die zorgt voor een stevigere basis onder de testverplichting die sinds vorige maand geldt voor mensen die naar Nederland reizen uit gebieden waar een verhoogd risico geldt op besmetting met het coronavirus. Alleen de FVD-senatoren stemden tegen.

Vervoersmaatschappijen mogen alleen nog reizigers uit risicogebieden meenemen naar Nederland met een negatieve testuitslag. Het kabinet wil zo voorkomen dat mensen het coronavirus mee terugnemen, laat staan de gemuteerde en daardoor besmettelijkere varianten die rondgaan in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Die bepaling doorstond een eerste toets bij de rechter evenwel niet. In een kort geding werd de overheid in het ongelijk gesteld. Het kabinet liet al weten tegen die uitspraak in beroep te gaan maar besloot tegelijkertijd de testplicht van een stevigere wettelijke basis te voorzien, om verdere discussie voor te zijn.

Gezien het belang van de testverplichting voor de volksgezondheid drong het kabinet aan op een spoedige behandeling van het wetsvoorstel. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer onderbrak daarvoor het kerstreces. Het voorstel kreeg eerder deze week ook in de Tweede Kamer een ruime meerderheid.