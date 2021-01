Ook in Rotterdam en Houten begint prikken verpleeghuismedewerkers

Mensen die in verpleeghuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond en de provincie Utrecht werken, kunnen zich vanaf vrijdag ook laten vaccineren tegen het coronavirus. Om 09.30 uur wordt de eerste prik gezet in de vaccinatielocatie op Rotterdam The Hague Airport. Een half uur later wordt de eerste vaccinatie toegediend in evenementencomplex Expo Houten.

In het Brabantse Veghel worden al verpleeghuismedewerkers gevaccineerd. Op maandag volgen Amsterdam, Den Haag en Assen. Eind volgende week beginnen ook de vaccinaties van verpleeghuismedewerkers in de rest van het land. Dat gebeurt op Schiphol, in Purmerend, Alkmaar, Huizen, Lelystad, Leiden, Dordrecht, Goes, Breda, Eindhoven, Venlo, Maastricht, Wijchen, Arnhem, Apeldoorn, Zwolle, Enschede, Leeuwarden en Groningen.

Ziekenhuizen vaccineren zelf hun eigen medewerkers. Op woensdag begonnen ze met de verpleegkundigen en artsen die op intensive cares en de spoedeisende hulp werken, en met ambulancepersoneel. Volgens het RIVM kunnen vanaf 18 januari ongeveer 66.000 zorgmedewerkers per week worden inge├źnt.