Ook priklocaties Houten en Rotterdam begonnen

De twee priklocaties van de GGD in Utrecht en Rotterdam zijn vrijdagochtend begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. De komende tijd worden zo’n 250 zorgmedewerkers uit verpleeghuizen in die regio’s per dag in zowel de Expo Houten als Rotterdam The Hague Airport ingeënt. In het weekeinde gaan de vaccinaties door.

Op het vliegveld in Rotterdam werd de eerste naald rond 09.40 uur gezet. In het evenementencomplex in Houten werd om 10.00 uur begonnen met vaccineren. Commissaris van de Koning Hans Oosters en burgemeesters Sharon Dijksma (Utrecht) en Gilbert Isabella (Houten) waren daarbij aanwezig.

Beide priklocaties kunnen veel meer dan 250 vaccins per dag prikken, maar houden hun bezetting laag vanwege de beperkte beschikbaarheid van het Pfizer-vaccin. In de loop van de maand schaalt de GGD het aantal vaccinaties op.